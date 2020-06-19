Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
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Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
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Три детсада закрывают в Южно-Сахалинске
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции закрыты также детские сады №25 и №45.
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Сахалинские медики стали обладателями новых государственных наград
Сахалинские медики стали обладателями двух новых государственных наград.
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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
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Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным
Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.
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Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия вчера в 06:01
Общество
Число жертв коронавируса в Бразилии приблизилось к 50 тыс. человек
Число летальных случаев среди пациентов с выявленным коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тыс. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, опубликованные вечером в субботу, 20 июня.
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57 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,4%. Всего в регионе выявлено 1340 случаев коронавируса.
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Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
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Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе его Сербской прогрессивной партии (СПП) на парламентских выборах.
Коммерсантъ 16:37
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Киевский «патриот» получил по спине колбасой за требование говорить на «мове»
В одном из киевских супермаркетов конфликт между двумя покупателями закончился дракой и избиением палкой колбасы.
ФАН 16:36
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«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании
Российская газета 18:15
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
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Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
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Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
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Apple может переименовать iOS — в iPhone OS, а iPhone в Apple Phone
Операционную систему для планшетов iPad OS в 2018 году представила компания Apple.
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Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
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ЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 19 июня в 06:48
Общество
В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 32 пациента.
Российская газета вчера в 16:51
Происшествия
Петра Верзилова задержала полиция
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов задержан полицией и доставлен в отделение.
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
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Что показали в геймлейном ролике Baldur’s Gate III
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Общество
Коллега Ефремова отреагировал на слухи об удалении актера из сериала
Актер Дмитрий Лысенков, партнер Михаила Ефремова по сериалу "Вампиры средней полосы", отреагировал на слухи, что заслуженного артиста России, в результате недавнего ДТП с участием которого погиб человек, было решено вырезать из проекта.
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Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
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В новой картине от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
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Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
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