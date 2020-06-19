Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Общество
Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах
В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
Lenta.ru 18:06
Интернет
Роскачество сообщило об уязвимостях систем «умный дом»
Объединение домашних устройств в систему "умный дом" связано с повышенным риском взлома, так как, если хакеры проникнут в одно из устройств, они по цепочке смогут получить доступ ко всем остальным.
Медиа-Центр 35media.ru 18 июня в 00:09
Путешествия
Регионы РФ на карантине: какие ограничения действуют для туристов
Ситуация с выходом из карантина и действующими в разных регионах страны ограничениях меняется ежедневно.
Profi.travel вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие
В субботу, 20 июня, народный артист России Владимир Коренев, который стал широко известен после запоминающейся роли Ихтиандра в картине "Человек-амфибия", празднует юбилей.
Аргументы недели 01:36
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Гаджеты
В процессорах AMD обнаружена новая уязвимость
Новая уязвимость обнаружена в процессорах AMD, сообщается 17 июня на сайте компании.
ИА Красная Весна вчера в 15:14
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com вчера в 08:13
Культура
В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 12:27
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.
Rusargument вчера в 05:23
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
РБК 17:19
Интернет
В геймерском браузере Opera GX появился встроенный клиент Discord
Игромания.ру 03:53
Общество
Кадыров раскрыл результат теста на антитела к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл результат теста на антитела к коронавирусу. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Lenta.ru 19:48
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Газета.Ru 14:26
Общество
Путин предложил продлить выплату надбавок медикам до конца лета
Президент Владимир Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции предложил сохранить до конца лета федеральные и региональные надбавки для медиков, которые лечат пациентов, больных коронавирусом.
РБК 08:06
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались непригодны для стрельбы
Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" новые самоходные минометы "Барс-8ММК", поскольку орудия оказались небоепригодны.
РЕН ТВ 00:13
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском 14:30
Киберспорт
Представлен первый трейлер FIFA 21. Игра выйдет 9 октября
FIFA 21 выйдет на PlayStation 4, Xbox One, PC, а также в Switch. При этом релиз игры произойдёт на неделю позже обычного.
Чемпионат 18 июня в 20:28
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
На западе Германии появился первый памятник Ленину
Газета.Ru 12:58
Путешествия
Около 42% граждан РФ не планируют выезжать за границу до 2021 года
Москва, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Значительная часть граждан России планирует отложить отдых за границей как минимум на следующий год.
REGNUM 18 июня в 09:34
Происшествия
Завершилось следствие по делу о стрельбе в воинской части в Забайкалье
ТАСС вчера в 11:24
Хоккей
Хоккеист «Вашингтона» рассказал, как Овечкин опозорился на ужине
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал, как российский нападающий Александр Овечкин вызвал негодование его тёти во время ужина.
News.ru вчера в 05:58
Происшествия
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Более 60 человек погибли после крушения лодки на озере Киву на границе Демократической республики Конго и Руанды, сообщает издание Actualite со ссылкой на власти.
РИА Новости 19:25