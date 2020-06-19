Энергетика
РБКЦена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года. Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86.
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Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
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Заместитель главы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф считает, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель необходимо отказаться от проекта "Северный поток — 2" в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину.
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на слухи о групповом сексе с бывшей женой Джонни Деппа актрисой Эмбер Хёрд и ее подругой, супермоделью Карой Делевинь.
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Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя.
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Песков заявил об опасности дрейфа НАТО к границам России
Представитель Кремля напомнил позицию Москвы о нежелательности и опасности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ .
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Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Игнорировать Apple и Google призвал пользователей Павел Дуров
За высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов компании Google и Apple раскритиковал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
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Microsoft принудительно установит майское обновление Windows 10
Пресс-служба компании Microsoft в своем Twitter-аккаунте сообщила о принудительной установке новой версии операционной системы WIndows 10 на устройствах, которые находятся под управлением предыдущих версий с истекающим сроком службы.
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Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
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