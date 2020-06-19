Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года. Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86.

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня

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