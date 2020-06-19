Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Газета.Ru19 июня в 09:48

Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМ19 июня в 13:33

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

ТАСС18 июня в 23:33

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК19 июня в 02:34

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $42 за баррель

Известия19 июня в 00:41

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Коммерсантъ18 июня в 23:55

Цена нефти WTI растёт на 3%

RT на русском19 июня в 04:40
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Экономика

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

В России за сутки выявили 7,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 729, суточный прирост замедлился до 1,34%.
ТАСС вчера в 04:07
Политика

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 02:49
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
Деловое.ТВ 20 июня в 03:44
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Вести.Ru вчера в 10:24
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
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Футбол

Мадридский «Реал» победил «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Ла Лиги

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» в гостях одержал победу над «Реалом Сосьедад» со счетом 2:1.
Sport24.ru вчера в 17:57
Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
Lenta.ru 20 июня в 13:10
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Экономика

На банки предложили переложить страхование при потребкредите

Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддержал концепцию страхования рисков ипотеки, предложенную в конце апреля ЦБ.
Известия вчера в 19:30
1
Футбол

Полузащитник «Уфы» Фомин верит в победу своей команды над «Спартаком»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России.
ProstoProSport 00:20
Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
2K
Общество

Открываются новосибирские магазины, музеи и зоопарк

Sibnovosti.ru 00:48
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Политика

Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке

Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
REGNUM 02:17
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Общество

Коронавирус обнаружили у 7,6 тысячи человек в России за сутки

Коронавирус выявлен у 7600 человек в России за минувшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в понедельник, 22 июня.
Вечерняя Москва 03:30
Общество

В Крыму за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:56
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Армия и оружие

Британские ВМС сопроводили российский военный корабль через Ла-Манш

Военный фрегат HMS Westminster Великобритании сопроводил большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш 21 июня, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.
ИА Красная Весна вчера в 23:40
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Общество

Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:00
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 207 человек

Всего в Свердловской области зафиксировано 10 932 зараженных коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 07:20
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Авто

Опубликован рейтинг лучших рамных внедорожников в 2020 году

Специалисты издания CarsWeek.ru изучили авторынок и составили собственный рейтинг самых доступных рамных внедорожников на российском рынке в 2020 году.
Тарантас Ньюс вчера в 06:26
Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс вчера в 05:08
Происшествия

В Крыму умерла пациентка с подтверждённым коронавирусом

В Крыму зафиксирована ещё одна смерть пациента с подтверждённым статусом заболевания COVID-19.
КИА 03:19
Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

BFM.ru 00:44
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Культура

Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой и опасной

Актриса назвала одержимую любовь поклонников нездоровой и опасной, передает NME.
Lenta.ru 02:45
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 20 июня в 10:00
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Политика

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
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