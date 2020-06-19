Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru вчера в 13:55
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Политика
Глава ЕАО оценил перспективы объединения с Хабаровским краем
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что в случае объединения с Хабаровским краем его регион может утратить национальную изюминку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:03
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
BFM.ru вчера в 19:44
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую ОС Windows 10 версии 2004
Компания Microsoft собирается принудительно установить на устройстве операционную систему Windows 10 в версии 2004 года.
Дни24 вчера в 01:30
Футбол
Рой Кин: «Де Хеа – самый переоцененный вратарь. Меня тошнит от него»
В марте ирландец уже отзывался подобным образом об игре Де Хеа: «Я бы убил его, линчевал бы в перерыве».
Sports.ru вчера в 16:37
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 18 июня в 16:55
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
Технологии
Эксперт предупредил о вреде использования смартфона перед сном
Медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али предупредил о вреде использования смартфона перед сном и посоветовал включать режим ночного чтения.
ФАН вчера в 21:29
Общество
WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов
Американская компания-производитель мороженого Eskimo Pie решила сменить название своего фирменного десерта, чтобы не обижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Нунавута в Канаде, Аляски и восточных районов Чукотки.
Российская газета вчера в 22:24
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
Пропавшая мать с младенцем найдены погибшими в водоёме под Тамбовом
REGNUM вчера в 15:29
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае
По-видимому, чагырская популяция пришла на Алтай из европейской части материка около 80 тыс. лет назад.
Интерфакс - Россия 17 июня в 06:51
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 18 июня в 01:55
Здоровье
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 06:52
Футбол
ФК «Ростов» выставит против «Сочи» несовершеннолетних футболистов
На стадионе «Фишт» в Сочи в 20:00 состоится первый после паузы в РПЛ матч с участием «Ростова» и «Сочи». Он пройдет в рамках 23 тура РПЛ.
Кубань 24 вчера в 12:16
Происшествия
В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19
Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:25
Футбол
Президент «Сочи» прокомментировал крупную победу над «Ростовом»
Президент "Сочи" Борис Ротенберг не согласился с тем, что его команда была обязана согласиться на перенос матча 23-го тура против "Ростова" (10:1).
ProstoProSport вчера в 23:50
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Политика
Нуланд предлагает «надавить» на Путина изнутри страны
Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
Военное обозрение 18 июня в 04:10
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 16:33