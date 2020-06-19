Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года. Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86.
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Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМвчера в 13:33

Цены на нефть растут, реагируя на твердость позиции ОПЕК+ в отношении исполнения обязательств странами-участницами соглашения

Neftegaz.ruвчера в 04:09

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 19 июня в 12:21 MSK составил $42.80 за баррель (+$1.29; +3.18%)

АК&Мвчера в 07:05

Нефть растет в цене благодаря сокращениям ОПЕК+

REGNUMвчера в 11:41

Рост котировок Brent и WTI замедлился

Росбалтвчера в 08:24

Доллар, нефть и коронавирус на 19 июня

Право.рувчера в 04:52

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБКвчера в 02:34
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Армия и оружие

Названы средства защиты России от атаки США через Северный полюс

Lenta.ru 15:31
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Космос

Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок «Аполлонов» на Луне

Газета.Ru 02:15
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Политика

Задержанному оппоненту Лукашенко предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение.
Lenta.ru 13:29
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Футбол

«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

Газета.Ru 14:26
Футбол

Игроки «Динамо» Каборе и Н’Жье заразились коронавирусом

У хавбека "Динамо" Шарля Каборе выявили коронавирус, что подтвердил его агент Дмитрий Селюк.
Газета.Ru 16:29
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Путешествия

Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов

Актуальные Новости 09:34
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Армия и оружие

«Укроборонпром» передал Минобороны непригодные для стрельбы минометы

Министерство обороны Украины отказалось принимать на вооружение партию самоходных минометов «Барс-8ММК» от концерна «Укроборонпром» из-за дефекта ствола от отсутствия таблицы стрельбы.
Украина.ру 00:31
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Политика

Путин наградит врачей за борьбу с коронавирусом

BFM.ru 07:51
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Шоу-бизнес

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн в год, заключает экс-директор проекта.
ВладТайм 08:21
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Общество

На западе Германии установили первый памятник Ленину

Lenta.ru 16:16
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Происшествия

Задержанным после беспорядков чеченцев во Франции предъявили обвинения

Четырем задержанным во французском Дижоне предъявили обвинения после беспорядков с участием членов чеченской диаспоры и местных жителей североафриканской общины.
Lenta.ru 16:13
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Киберспорт

EA Sports представила трейлер FIFA 21

Во время презентации EA Play Live был представлен трейлер с двумя спортивными симуляторами, который называется «Почувствуй следующий уровень FIFA 21 и Madden 21».
LiveSport.ru вчера в 08:55
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
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Происшествия

В Великобритании устроили резню после шествий в поддержку чернокожих

Lenta.ru 16:33
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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Культура

Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова

Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
РБК 12:05
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Футбол

Жириновский призвал переиграть матч между «Сочи» и «Ростовом»

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал возмущение разгромом, который «Сочи» учинил в пятничном матче РПЛ «Ростову» со счетом 10:1. Он считает, что это была не игра, а издевательство.
ProstoProSport 09:32
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Общество

21 июня пройдет первое в 2020 году солнечное затмение

РБК 03:27
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Политика

Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РБК 14:02
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Общество

В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
BFM.ru 02:40
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла

В Автономной зоне Капитолийского холма (CHAZ) в центральной части Сиэтла, которая занята протестующими против полицейского насилия в США, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и один получил ранения.
RT на русском 15:52
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Происшествия

Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве

В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК 11:16
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
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Общество

В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод

RT на русском вчера в 09:30
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Наука

В Индийском океане обнаружен зарождающийся континент

В южной части Индийского океана французские и австралийские ученые обнаружили признаки формирования «эмбрионального континента».
Что происходит 02:59
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Политика

Президент Туркмении не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

Ашхабад, 19 июня 2020, 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
REGNUM вчера в 14:56
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Здоровье

В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
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Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована с диагнозом коронавирус

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон с диагнозом COVID-19 доставлена в клинический госпиталь в Лапино.
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru 05:07
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Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега

Фрикционы вырабатывают свой ресурс через 130-150 тысяч километров.
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