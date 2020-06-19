Энергетика
РБКЦена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года. Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86.
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Политика
Задержанному оппоненту Лукашенко предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение.
Lenta.ru 13:29
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Газета.Ru 14:26
Футбол
Игроки «Динамо» Каборе и Н’Жье заразились коронавирусом
У хавбека "Динамо" Шарля Каборе выявили коронавирус, что подтвердил его агент Дмитрий Селюк.
Газета.Ru 16:29
Путешествия
Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов
Актуальные Новости 09:34
Армия и оружие
«Укроборонпром» передал Минобороны непригодные для стрельбы минометы
Министерство обороны Украины отказалось принимать на вооружение партию самоходных минометов «Барс-8ММК» от концерна «Укроборонпром» из-за дефекта ствола от отсутствия таблицы стрельбы.
Украина.ру 00:31
Шоу-бизнес
Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год
Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн в год, заключает экс-директор проекта.
ВладТайм 08:21
Происшествия
Задержанным после беспорядков чеченцев во Франции предъявили обвинения
Четырем задержанным во французском Дижоне предъявили обвинения после беспорядков с участием членов чеченской диаспоры и местных жителей североафриканской общины.
Lenta.ru 16:13
Киберспорт
EA Sports представила трейлер FIFA 21
Во время презентации EA Play Live был представлен трейлер с двумя спортивными симуляторами, который называется «Почувствуй следующий уровень FIFA 21 и Madden 21».
LiveSport.ru вчера в 08:55
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Культура
Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова
Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
РБК 12:05
Футбол
Жириновский призвал переиграть матч между «Сочи» и «Ростовом»
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал возмущение разгромом, который «Сочи» учинил в пятничном матче РПЛ «Ростову» со счетом 10:1. Он считает, что это была не игра, а издевательство.
ProstoProSport 09:32
Политика
Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РБК 14:02
Общество
В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса
В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
BFM.ru 02:40
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла
В Автономной зоне Капитолийского холма (CHAZ) в центральной части Сиэтла, которая занята протестующими против полицейского насилия в США, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и один получил ранения.
RT на русском 15:52
Происшествия
Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве
В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК 11:16
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
Общество
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
RT на русском вчера в 09:30
Наука
В Индийском океане обнаружен зарождающийся континент
В южной части Индийского океана французские и австралийские ученые обнаружили признаки формирования «эмбрионального континента».
Что происходит 02:59
Политика
Президент Туркмении не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Ашхабад, 19 июня 2020, 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
REGNUM вчера в 14:56
Здоровье
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
РИА Новости 12:55
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована с диагнозом коронавирус
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон с диагнозом COVID-19 доставлена в клинический госпиталь в Лапино.
Известия 16:33
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Фрикционы вырабатывают свой ресурс через 130-150 тысяч километров.
Российская газета 17 июня в 01:50