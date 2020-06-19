Энергетика
REGNUMНефть приближается к $43 за баррель
Лондон, 19 июня 2020, 17:13 — REGNUM Цены на нефть снова растут в ходе торговой сессии 19 июня, Brent уверенно преодолела отметку $42 и движется к $43 за баррель.
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Армия и оружие
«Прометей» и «Нудоль» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Армия Российской Федерации готовится принять на вооружение новые комплексы воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые послужат базой для отечественной системы защиты от гиперзвуковых ракет.
ИнфоСМИ вчера в 08:59
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошла перестрелка между военными
На границе Индии и Китая произошло вооруженное столкновение между военными. По данным СМИ, инцидент произошел в районе Ладакха.
Деловое.ТВ 17 июня в 02:15
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Армия и оружие
Пентагон опубликовал новые снимки истребителей ВКС в Ливии
Представители Пентагона разместили в соцсети «Твиттер» новые фотоснимки российских истребителей и бомбардировщиков, дислоцированных на одной из военных баз в Ливии.
Discover24 02:29
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Экономика
Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы
Не обойдутся без взысканий и те, кто выполняет переводы онлайн. Они делаются бесплатно только при сумме до 50 тысяч рублей в месяц.
СеверИнформ 07:04
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
Военное дело вчера в 09:26
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста вчера в 07:36
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня.
Lenta.ru 10:34
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Армия и оружие
МИД России обвиняет США в выборе «агрессивного курса» в космосе
Американская "Оборонная космическая стратегия" подтверждает "агрессивную направленность" курса США в космической сфере, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 12:32
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
Общество
О погоде в июле рассказал Гидрометцентр
По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко.
МедиаПоток 11:34
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу РФ на решение по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации на решение Апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.
Известия 11:44
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Космос
Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса
Цензуры.Нет вчера в 11:49
Политика
В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском вчера в 10:29