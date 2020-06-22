Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
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Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Интерфакс вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Армия и оружие
Несколько десятков жителей Афганистана погибли из-за атак террористов
42 человека погибли и больше сотни получили ранения в Афганистане в результате нападений боевиков из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последнюю неделю, написал представитель совета национальной безопасности страны Джавид Фейсал 21 июня в Twitter.
ИА Красная Весна 21 июня в 06:27
Общество
В Москве открываются фитнес-клубы и бассейны
С сегодняшнего дня разрешается работа фитнес-центров, бассейнов, физкультурных комплексов.
Российская газета 01:07
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Экономика
Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей
Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
Вести.Ru 05:10
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет
Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
Общество
В России за сутки выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие 24 часа в России было выявлено 7 425 новых случаев заражения COVID-19 в 84 разных субъектах федерации.
Актуальные Новости 04:35
Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
Общество
У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья
У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК вчера в 23:00
Футбол
Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде
Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости вчера в 17:20
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Экономика
СД «Транснефти» не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год
Совет директоров "Транснефти" на заседании 19 июня не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства.
Finam.Ru 03:00
Авто
78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider
McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Общество
ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян
Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.
РБК 05:29
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Здоровье
Медики Югры получили госнаграды за борьбу с коронавирусом
Работников здравоохранения Югры за борьбу с коронавирусом отметили госнаградами.
Югра-ТВ 04:24