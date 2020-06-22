Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
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Mercedes-AMG GLA появился в России

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Очевидцам дорожно-транспортного происшествия на Смоленской площади в Москве не стоило самостоятельно помогать водителю-курьеру Сергею Захарову.
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