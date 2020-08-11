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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $45 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,17 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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ТАСС

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году до $41,42 за баррель

ТАСС12:04
RT на русском

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году

RT на русском12:32
REGNUM

Нефть идёт на $46 за баррель: что дальше

REGNUM09:03
Росбалт

Котировки Brent и WTI растут на замедлении пандемии в США

Росбалт07:14
URA.Ru

Новости кризиса 11 августа: пособия не смогут вытащить россиян из бедности

URA.Ru00:00
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газетавчера в 03:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфаксвчера в 01:45

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Четверо освобожденных в Минске российских журналистов вернулись в РФ

Сотрудники российского интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок, которые после задержания были отпущены на свободу в Минске, уже находятся в России.
Газета.Ru11:54
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Солистка Little Big Софья Таюрская ответила на обвинения в пластике

Внешность и личная жизнь Софьи Таюрской начали особенно активно обсуждать после того, как стало известно, что певица в составе группы Little Big будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Вокруг ТВ08:54