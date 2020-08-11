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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $45 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,17 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI растут на замедлении пандемии в США

Росбалт07:14
ПРАЙМ

Нефть дорожает на признаках замедления пандемии COVID-19 в США

ПРАЙМ06:22
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфаксвчера в 01:45
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:12
ТАСС

Saudi Aramco опровергла информацию о сокращении поставок нефти в страны Азии в сентябре

ТАССвчера в 10:39
Комсомольская правда

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета

Комсомольская правдавчера в 10:37
URA.Ru

Новости кризиса 11 августа: пособия не смогут вытащить россиян из бедности

URA.Ru00:00

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Офисный рынок Петербурга побил исторический антирекорд

Во втором квартале 2020 года впервые в истории офисного рынка Петербурга объем чистого поглощения опустился ниже нуля одновременно и в бизнес-центрах класса А и класса В, и достиг рекордной отметки 48 тыс. кв. м. Ранее отрицательное чистое поглощение наблюдалось в кризисные 2009 и 2015 годы, подсчитали в JLL.
РБК Санкт-Петербург08:30

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa06:22
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Грубейшие ошибки главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова не оставили равнодушными ветеранов столичного клуба.
Вести.Ru08:32