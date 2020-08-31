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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $46,35 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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Финмаркет

Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель - КИТ Финанс Брокер

Финмаркет12:14
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $46 за баррель

Rambler News Service13:13
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВ06:00
REGNUM

Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

REGNUM12:29
Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает снижаться

Росбалт09:44
ПРАЙМ

Цены на нефть замедлили темпы роста, оставшись у рекордных уровней с начала марта

ПРАЙМ11:06
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 1.48%

АК&М05:13

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известия07:41
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Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газета17:31
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новости03:42
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