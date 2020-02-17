Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $58
По состоянию на 06:11 мск нефть марки Brent достигала отметки в $58,22 за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость нефти марки WTI выросла на 0,7% - до $52,64 за баррель.
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Владимир Путин освободил Владислава Суркова от исполнения обязанностей помощника президента РФ.
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Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
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Во время беседы президент Болгарии подтвердил свое желание принять участие 9 мая в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Ранее в ООН сообщили, что главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, из-за чего заседание комиссии организации было отложено на 10 дней.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
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ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
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ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки
Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
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При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей, пятую часть от этого объема банки возместили своим клиентам.
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«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций
Новая сделка «Газпрома» – крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время, говорит первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков: «В этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин».