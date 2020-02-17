Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $58

По состоянию на 06:11 мск нефть марки Brent достигала отметки в $58,22 за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость нефти марки WTI выросла на 0,7% - до $52,64 за баррель.
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Нефть Brent подорожала в ходе торгов до $58 за баррель

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на апрель на Лондонской нефтяной бирже 19 февраля в 12:05 MSK составил $58.17 за баррель

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Нефть дорожает на 1% на новостях по коронавирусу, ожиданиям по добыче в Ливии

ПРАЙМ00:10

Цены на нефть взлетели на процент в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:22

Нефть поднялась выше $58 за баррель

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Падение котировок Brent и WTI усилилось

Росбалтвчера в 06:14

Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

Взгляд.рувчера в 01:45
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Владимир Путин освободил Владислава Суркова от исполнения обязанностей помощника президента РФ.
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Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
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Во время беседы президент Болгарии подтвердил свое желание принять участие 9 мая в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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