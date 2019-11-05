Энергетика
News.ruЦена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года выросла до $63,13 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. В предыдущий раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $63 за баррель 24 сентября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на нефть стабилизировались на уровне $62 после резкого роста накануне
Московский Комсомолецвчера в 20:46
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:39, Вашингтон
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Наука
Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит
Ученые из Канзасского университета (США) предложили выделить продукты с искусственно улучшенными вкусовыми качествами в отдельную группу, названную ими гипераппетитными.
РИА Новости 04:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Происшествия
СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Общество
Отчитываться о доходах заставят пенсионеров с 2020 года в России
Налоговая начнет «трясти» пенсионеров с будущего года Пристальное внимание пенсионерам планирует уделять налоговая инспекция в 2020 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».
Курьер. Среда. Бердск 20:30
Наука
Ученые выявили связь между ночниками и смертельными заболеваниями
Gazeta.SPb вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Авто
Volkswagen запустил серийное производство электрокара ID.3
Компания Volkswagen начала производство своего электрокара ID.3. Первую партию хэтчбеков выпустят в ноябре на заводе в Цвиккау.
AutoNews 04:01
Политика
Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы
Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру 18:58
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Политика
Госдеп США вновь выступил против «Северного потока-2»
В ходе предстоящего визита в Германию глава Госдепа США Майк Помпео намерен обсудить Украину и реализацию российского проекта «Северный поток — 2». В Госдепартаменте рассказали, что Вашингтон считает будущий газопровод угрозой энергетической безопасности европейских стран и приоритетам США.
Росбалт 13:23
Политика
В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо
Представитель Госдеп США раскритиковал решение Ирана с 6 ноября возобновить обогащение урана на объекте в Фордо.
Газета.Ru 18:31
Футбол
«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Российская газета 15:18
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Армия и оружие
Почему «Булава» не может летать на запад
Атомные подводные лодки стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», с которых производится запуск ракеты, строятся в Архангельской области на заводе «Севмаш», поэтому испытания удобнее проводить возле завода-производителя, чтобы при необходимости оперативно направить субмарину в док для устранения недостатков.
Популярная механика 03:40
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
Диетологи рассказали РИА Новости, сколько нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться и не чувствовать голод как можно дольше, стоит ли менять традиционное молоко на модное сейчас молоко растительного происхождения, а также о каких привычных блюдах на завтрак стоит забыть.
РИА Новости 19:04
Технологии
Специалисты: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией
Специалисты по информационной безопасности заявляют, что любой мобильный телефон можно использовать для слежки.
РЕН ТВ 17:44
Гаджеты
Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры
Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.
iXBT.com 15:45
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 15:44
Общество
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС 10:19
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.
РБК 16:00
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска
Сотрудники Следственного комитета и МВД задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Кемеровской области.
Вести.Ru 00:29
Общество
Альфа-банк сообщил об утечке данных своих клиентов
Кредитная организация Альфа-банк начинает внутреннее расследование из-за утечки персональных данных клиентов, заявили сотрудники пресс-службы организации.
УтроNews 01:56