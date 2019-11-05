Энергетика

News.ruNews.ruЦена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года выросла до $63,13 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. В предыдущий раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $63 за баррель 24 сентября.
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