На лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,8%, на нефть американской марки WTI — на 15,5%. По данным торгов на 09:57 мск, стоимость Brent составила $19,99 за баррель, WTI торгуется по $14,31 за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель

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