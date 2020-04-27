Энергетика
Piter.tvЦена нефти Brent поднялась выше 25 долларов за баррель
Июньский фьючерс нефти Brent оценивается в 25,04 долларов , июльский — в 21,64 доллара. При этом нефть WTI упала в цене до 16,70 долларов за баррель — это падение на 1,42%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.РИА Новости26 апреля в 20:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Комментарии
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Финансы
Bloomberg: Россия задумалась о монетизации госдолга
Ограниченная монетизация "Президент очень боится тратить Фонд национального благосостояния", - отмечает господин Вьюгин.
Profinance.ru 05:12
Общество
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Здоровье
Малышева призвала не бояться роста числа заразившихся коронавирусом
Теледоктор Елена Малышева заявила, что не нужно переживать за рост числа пациентов с COVID-19.
Телеканал 360° 01:32
Общество
В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:54
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК вчера в 04:08
Общество
В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России
По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106498 случаев заражения коронавирусом.
Известия 07:20
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
Общество
Маска за 425 рублей. Директора «Аптечного склада» отстранили от работы
Напомним, областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад" (подведомственно правительству области) закупает СИЗ на сумму более 43 млн рублей, в числе которых медицинские одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку.
Взгляд-инфо 07:45
Общество
Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов.
Ридус 08:01
Общество
Автоматические штрафы за езду без пропуска предложили ввести по всей России
В Москве с 22 апреля камеры автоматически фиксируют автомобилистов без пропусков, а штрафы в 5 000 рублей по статье 3.18.1 КоАП (нарушение режима повышенной готовности, проезд без пропуска) выносит Московская административная дорожная инспекция.
Вести.Ru 08:06
Общество
В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
Происшествия
Начальника нижегородского ГИБДД нашли мертвым
Руководитель управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Дождь вчера в 12:31
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Здоровье
В Оренбургской области решается вопрос о закрытии Акбулака на карантин
Ранее сообщалось о том, что два города – Ясный и Абдулино – попали под карантин из-за коронавируса.
Провинция.ру 05:26
Здоровье
Назван самый полезный способ приготовления кофе
Известия вчера в 21:24
Происшествия
Крупный пожар в поселке Радчино под Воронежем попал на видео
Крупный пожар в поселке Радчино Рамонского района попал на видео, ролик опубликовали на официальном Youtube-канале ГУ МЧС России по Воронежской области.
АиФ Воронеж 02:34
Общество
В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху
Чехию накрыла сильнейшая за последние 500 лет засуха, сообщает РИА «Новости».
Национальное Аграрное Агентство 00:44
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Финансы
Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.
РБК 08:18
Технологии
Проверило приложения доставки еды Роскачество
По итогу, Роскачество признало лучшим мобильным приложением по доставке еды «Якуторию».
Live24 03:55
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»
Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
Кино
Создатели «Джона Уика» помогают в съемках «Матрицы 4»
В интервью Collired постановщик подтвердил, что и в «Матрице 4» они с Литчем примут участие: Они попросили нас помочь с хореографией и некоторой физической подготовкой актеров.
Popcornnews.ru 06:00