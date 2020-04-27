Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.

с чего всё началось

Июньский фьючерс нефти Brent оценивается в 25,04 долларов , июльский — в 21,64 доллара. При этом нефть WTI упала в цене до 16,70 долларов за баррель — это падение на 1,42%.

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