Энергетика

Piter.tvPiter.tvЦена нефти Brent поднялась выше 25 долларов за баррель

Июньский фьючерс нефти Brent оценивается в 25,04 долларов , июльский — в 21,64 доллара. При этом нефть WTI упала в цене до 16,70 долларов за баррель — это падение на 1,42%.
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с чего всё началось

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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