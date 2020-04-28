Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $19 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $19 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Общество
Нижегородцам станет сложнее попасть на дачу в майские праздники
Меры безопасности усилены в Нижегородской области в преддверии майских праздников, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Время Н 03:00
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
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Общество
Бывший хоккеист НХЛ Брызгалов счел ненужным проведение парада Победы
Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов усомнился в нужности проведения парада Победы.
РБК 02:53
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты
Вести.Ru вчера в 20:56
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
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Газета.Ru 02:16
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Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Общество
«Газпром» отказался эвакуировать протестующих вахтовиков
Несмотря на протестные действия работников вахтового поселка Чаяндинского месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск», компания не намерена экстренно эвакуировать рабочих с объекта.
Солидарность вчера в 04:41
Здоровье
В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
Общество
В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус
Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.
REGNUM 03:34
Экономика
Российские нефтяники попросили не менять налоги
Компании ТЭК на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросили ввести мораторий на изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам в 2020–2021 годах, что особенно важно для нефтяников, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 03:08
Происшествия
В Харькове задержали голую женщину с отрубленной головой в пакете
Украинские полицейские утром 30 апреля задержали женщину, которая голышом разгуливала по Харькову.
News.ru 03:21
Политика
Песков рассказал о принципах выхода из самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире RTVI заявил, что принципы выхода из режима всеобщей самоизоляции в каждой стране разные.
Газета.Ru 01:16
Общество
СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса
В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
РБК 02:12
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области
В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Здоровье
Коронавирус на Украине: сотни новых случаев
На Украине скончались уже 220 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 11 случаев смерти.
Rusvesna.su 27 апреля в 04:28
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Здоровье
Что чувствуют пациенты под аппаратами ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении COVID-19
ProGorodSamara.ru узнал, как работают аппараты ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении коронавирусом.
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Авто
Изменены сроки прохождения техосмотра транспортных средств в России
С 1 апреля 2020 году в РФ вступили изменился Федеральный закон о техосмотре.
Деловое.ТВ вчера в 15:19
Политика
«Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства
Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию.
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В Европе выявлены случаи странного синдрома у детей на фоне пандемии
Европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 22:22
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика
Сергей Местников назначен и.о. вице-премьера Якутии
Сергей Васильевич Местников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
ИА ЯСИА 00:52
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Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26