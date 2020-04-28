Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $19 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $19 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Комментировать350

Подробнее о событии

Цена нефти Brent поднималась выше $26

Коммерсантъ01:20

Нефть Brent поднимается к $26 за баррель

REGNUMвчера в 22:45

Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%

RT на русском28 апреля в 04:05

Цена нефти Brent превысила $24 за баррель

РБКвчера в 09:33

Нефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

Интерфакс28 апреля в 11:04

Цена нефти марки Brent превысила $23

ТАССвчера в 09:02

Нефть марки WTI подешевела на 24%

РИА Новости27 апреля в 08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 03:42, Ашберн

Комментарии

Общество

Нижегородцам станет сложнее попасть на дачу в майские праздники

Меры безопасности усилены в Нижегородской области в преддверии майских праздников, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Время Н 03:00
23
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
1
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
435
Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
15
Общество

Бывший хоккеист НХЛ Брызгалов счел ненужным проведение парада Победы

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов усомнился в нужности проведения парада Победы.
РБК 02:53
3
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты

Вести.Ru вчера в 20:56
1,2K
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
1,1K
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
10
Общество

«Газпром» отказался эвакуировать протестующих вахтовиков

Несмотря на протестные действия работников вахтового поселка Чаяндинского месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск», компания не намерена экстренно эвакуировать рабочих с объекта.
Солидарность вчера в 04:41
108
Здоровье

В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса

Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
5
Общество

В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус

Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.
REGNUM 03:34
Экономика

Российские нефтяники попросили не менять налоги

Компании ТЭК на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросили ввести мораторий на изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам в 2020–2021 годах, что особенно важно для нефтяников, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 03:08
2
Происшествия

В Харькове задержали голую женщину с отрубленной головой в пакете

Украинские полицейские утром 30 апреля задержали женщину, которая голышом разгуливала по Харькову.
News.ru 03:21
Политика

Песков рассказал о принципах выхода из самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире RTVI заявил, что принципы выхода из режима всеобщей самоизоляции в каждой стране разные.
Газета.Ru 01:16
1K
Общество

СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса

В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
РБК 02:12
5
Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
193
Общество

В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области

В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
422
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
550
Здоровье

Коронавирус на Украине: сотни новых случаев

На Украине скончались уже 220 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 11 случаев смерти.
Rusvesna.su 27 апреля в 04:28
43
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
25
Здоровье

Что чувствуют пациенты под аппаратами ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении COVID-19

ProGorodSamara.ru узнал, как работают аппараты ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении коронавирусом.
Pro Город Самара вчера в 09:54
Авто

Изменены сроки прохождения техосмотра транспортных средств в России

С 1 апреля 2020 году в РФ вступили изменился Федеральный закон о техосмотре.
Деловое.ТВ вчера в 15:19
60
Политика

«Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства

Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию.
Znak.com 03:12
2
Здоровье

В Европе выявлены случаи странного синдрома у детей на фоне пандемии

Европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 22:22
7
Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
619
Политика

Сергей Местников назначен и.о. вице-премьера Якутии

Сергей Васильевич Местников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
ИА ЯСИА 00:52
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52
107
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
839
Как работают Яндекс.Новости?
Главное