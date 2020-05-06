Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Цена июльского фьючерса нефти марки Brent снижалась в ходе торгов до $28,66 за баррель. Об этом cледует из данных торгов. При этом к 18.38 мск стоимость нефти этой марки была на отметке $29 за баррель.
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Цены на нефть не смогли закрепиться выше 30 долларов за баррель

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Цена на нефть Brent упала ниже $29

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Цены на нефть растут после снижения накануне

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Нефть дорожает, рубль укрепляется. Доллар снова по 2 рубля - может ли такое быть?

КП - Беларусь05 мая в 13:22
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