Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти Brent опустилась ниже $29
Цена июльского фьючерса нефти марки Brent снижалась в ходе торгов до $28,66 за баррель. Об этом cледует из данных торгов. При этом к 18.38 мск стоимость нефти этой марки была на отметке $29 за баррель.
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Нефть дорожает, рубль укрепляется. Доллар снова по 2 рубля - может ли такое быть?
КП - Беларусь05 мая в 13:22
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Комментарии
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