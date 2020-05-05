Энергетика
KM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов
В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Комментарии
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В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
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Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
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Коронавирус: в Хакасии выздоровели 12 пациентов
2 пациента поступили в признаками респираторной инфекции. Ещё 7 человек подхватили вирус, контактируя с коллегами и членами семьи.
Юг Сибири вчера в 22:07
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Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»
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В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса
Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
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Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
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США показали корабли НАТО около российской границы
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РИА Новости вчера в 15:44
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СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия вчера в 20:41
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Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
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ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
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Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 04:52
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 06 мая в 04:33
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Губернатор Красноярского края подписал новый указ о самоизоляции
Александр Усс внёс изменения в указ о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.
АиФ Красноярск вчера в 13:10
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Мадуро назвал причастных к организации попытки вторжения в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что временный поверенный в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймс Стори причастен к организации неудачной попытки вторжения в Боливарианскую Республику наёмных боевиков.
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Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
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В Якутии за сутки выявлено 52 человека с диагнозом коронавирус. 43 случая зафиксировано в Якутске – 34 из них студенты СВФУ.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:36
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Происшествия
Экс-сотрудник ИК в Забайкалье лечил зубы за счет осужденного
Сотрудник ИК был уволен из правоохранительных органов. Уголовное дело коррупционной направленности передано в суд для рассмотрения.
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Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
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Иммунолог назвал правильный способ ношения медицинской маски весной
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о том, как правильно носить защитную маску в весенние месяцы.
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На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 21:05
Технологии
Сборка Windows 10 19624 устраняет проблемы и баги службы Windows Update
Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 10 под номером 19624, в которой разработчики устранили проблемы службы обновления ОС Windows Update.
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В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
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Экономика
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru вчера в 10:27