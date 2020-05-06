Стоимость нефти марки Brent во вторник превысила 30 долларов за баррель и достигла отметки в 30,38 доллара. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такие цены на нефть установились в 16:50 мск.

Цена на нефть Brent превысила 30 долларов за баррель

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