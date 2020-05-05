Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
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Нефть Brent держится выше $30 за баррель

REGNUMвчера в 11:20

Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

РБК06 мая в 09:07

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвы05 мая в 19:05

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости05 мая в 17:55

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАСС05 мая в 17:54

Цены на нефть снова выросли

Lenta.ru05 мая в 14:50

Минфин России ориентируется на цену нефти $30 за баррель

Вести.Ru06 мая в 04:35
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь05 мая в 03:42
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Комментарии

Здоровье

Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации

ИА Красная Весна вчера в 13:56
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Наука

Почти у всех переболевших выявили антитела к коронавирусу

Почти у каждого, кто переболел коронавирусом, вырабатываются антитела к патогену.
Lenta.ru 01:27
Общество

Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений в три этапа

Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19, которое провел президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06 мая в 12:09
2,6K
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры".
РИА Новости вчера в 06:21
4,8K
Общество

Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни

Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина недавно переболела пневмонией и ее состояние здоровья может не позволить вернуться на сцену.
Gazeta.SPb 00:35
10
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
739
Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
1,3K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2K
Общество

Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 09:11
5,8K
Армия и оружие

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 00:40
7
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
259
Технологии

Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей.
Lenta.ru вчера в 23:12
6
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
61
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
4
Общество

Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать упрощение выписки наркотических средств детям с паллиативным статусом, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:20
Общество

Российские суды вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая

Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая, говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде.
Российская газета 01:17
68
Кино

Режиссер «Эквилибриума» снимает ремейк «Детей кукурузы» Стивена Кинга

Popcornnews.ru вчера в 08:20
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Экономика

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2K
Армия и оружие

В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin

РИА Новости 06 мая в 21:03
7
Общество

Дуров ответил на фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,3K
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
18
Экономика

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.
РБК 00:00
Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 14:02
Хоккей

«Трактор» подписал контракт с защитником минского «Динамо» Евенко

Правда УрФО вчера в 16:03
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

Дни24 01:03
56
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
68
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
934
Энергетика

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газета вчера в 23:00
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