Энергетика
ВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
Читать в источнике
Оценить288
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвы05 мая в 19:05
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:46, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации
ИА Красная Весна вчера в 13:56
Наука
Почти у всех переболевших выявили антитела к коронавирусу
Почти у каждого, кто переболел коронавирусом, вырабатываются антитела к патогену.
Lenta.ru 01:27
Общество
Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений в три этапа
Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19, которое провел президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06 мая в 12:09
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры".
РИА Новости вчера в 06:21
Общество
Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина недавно переболела пневмонией и ее состояние здоровья может не позволить вернуться на сцену.
Gazeta.SPb 00:35
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 09:11
Армия и оружие
Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 00:40
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Технологии
Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке
Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей.
Lenta.ru вчера в 23:12
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Общество
Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать упрощение выписки наркотических средств детям с паллиативным статусом, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:20
Общество
Российские суды вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая
Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая, говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде.
Российская газета 01:17
Кино
Режиссер «Эквилибриума» снимает ремейк «Детей кукурузы» Стивена Кинга
Popcornnews.ru вчера в 08:20
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Армия и оружие
В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin
РИА Новости 06 мая в 21:03
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Экономика
Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.
РБК 00:00
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 14:02
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с защитником минского «Динамо» Евенко
Правда УрФО вчера в 16:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Энергетика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газета вчера в 23:00