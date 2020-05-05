Энергетика

KM.ruKM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов

В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
Читать в источнике
Комментировать437

Подробнее о событии

Нефть Brent держится выше $30 за баррель

REGNUMвчера в 11:20

Цены на нефть не смогли закрепиться выше 30 долларов за баррель

Московский Комсомолец06 мая в 23:20

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвы05 мая в 19:05

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости05 мая в 17:55

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАСС05 мая в 17:54

Цены на нефть снова выросли

Lenta.ru05 мая в 14:50

Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

РБК06 мая в 09:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:11, Ашберн

Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь05 мая в 03:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:11, Ашберн

Комментарии

Общество

Депутат Госдумы призвал открыть курорты Алтайского края

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей страничке в Instagram заявил, что экономика нашей страны понесла ощутимые потери.
Алтайская правда вчера в 23:03
2
Общество

Финляндия не откроет границы для россиян до 14 июня

Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 июня, сообщают в пресс-службе Пограничной охраны страны.
Peterburg2.ru вчера в 09:43
16
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:15
1,1K
Здоровье

Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса

Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
143
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
1,9K
Общество

Пособие на детей с 3 до 7 лет начнут платить раньше. Рассказываем, как его оформить

Пособия для родителей детей с трех до семи лет Владимир Путин анонсировал еще в январе, во время обращения к федеральному собранию.
НГС24 вчера в 21:00
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
247
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2K
Общество

Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском вчера в 05:51
1,6K
Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:44
1,1K
Политика

Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией

RT на русском 00:00
295
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
181
Армия и оружие

Первые С-500 могут поступить в ВС России в 2021 году

Первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 могут поступить в вооруженные силы в 2021 году, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
Коммерсантъ вчера в 23:13
2
Космос

На ближайшем к Земле коричневом карлике нашли облачные слои

Астрономы при помощи телескопа VLT выяснили, что на ближайшем к Земле коричневом карлике Luhman 16A существуют облачные слои, подобные тем, которые наблюдаются на Юпитере.
N+1 вчера в 12:15
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Происшествия

15 человек погибли под колесами поезда в Индии

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 15-летний подросток погиб под колесами поезда во время катания на скутере в Татарии.
REGNUM вчера в 23:45
Общество

Вернувшихся из Израиля туристов заперли в отеле в черте Екатеринбурга

66.ru вчера в 18:05
Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
9
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,7K
Общество

Международные авиарейсы из РФ возобновят в лучшем случае к сентябрю

Что касается внутренних перелетов, то в позитивном варианте они должны начать «оживать» уже летом, по пессимистичному сценарию летать по стране можно будет начать в сентябре.
Первый областной 00:49
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
638
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru вчера в 14:38
1,2K
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
5,8K
Общество

Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников

Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
28
Кино

Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева

Российская газета 06 мая в 07:20
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
42
Армия и оружие

«Не хотели идти против народа»: «Азов» подозревают в расстреле своих

"Не хотели идти против народа" "Азов" подозревают в расстреле своих РИА Новости Добробат "Азов" расстрелял своих же в Мариуполе 9 мая 2014 года — так считают свидетели тех событий, ставшие обвиняемыми, и бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров

3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
5
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ вчера в 03:59
4
Экономика

ФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 21:56
245
Как работают Яндекс.Новости?
Главное