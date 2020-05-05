Энергетика

KM.ruKM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов

В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости17:55

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАСС17:54

Впервые с 14 апреля цена нефти марки Brent превысила $32 за баррель

Известия18:27

WTI поднялась выше $25 за баррель впервые с 9 апреля

Газета.Ru16:51

Цена нефти Brent превысила $31

News.ru15:01

Цена нефти Brent превысила $30 впервые с 15 апреля

РБК09:42

Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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