Энергетика

KM.ruKM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов

В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
Читать в источнике
Комментировать437

Подробнее о событии

Нефть Brent опустилась до $29 за баррель

REGNUM15:33

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАСС05 мая в 17:54

Нефть Brent подорожала до $32 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 02:57

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости05 мая в 17:55

Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

РБКвчера в 09:07

Цены на нефть снова выросли

Lenta.ru05 мая в 14:50

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвы05 мая в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:07, Ашберн

Комментарии

Киберспорт

На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

Чемпионат 10:31
Космос

Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника

В среду ВВС США заявили, что в этом месяце отправят на орбиту свой высокотехнологичный космический беспилотный самолет X-37B.
Planet Today вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 09:57
10
Политика

Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
363
Политика

Федерация бокса России предложила дать гражданство Усику и Ломаченко

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выступил с инициативой предоставить украинским боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику российское гражданство.
РБК 12:57
8
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
7
Экономика

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара.
Ведомости 14:08
198
Игры

Techland отреагировала на критику разработки Dying Light 2

Экономика сегодня 03:23
4
Общество

В Подмосковье режим изоляции граждан продлен до 31 мая

Регион находится на втором месте после Москвы по числу заболевших. Ранее режим изоляции граждан до 31 мая продлили в Москве.
Коммерсантъ 17:03
168
Спорт

Сборная России и команда Европы сыграли вничью на Кубке наций

В первом туре Кубка наций по шахматам сборная России сыграла вничью с командой Европы.
Советский спорт 05 мая в 10:48
1
Происшествия

СК проводит обыски в домах задержанного бизнесмена Анатолия Быкова

RT на русском 13:53
2,4K
Политика

Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
6
Космос

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости вчера в 09:46
7
Общество

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 18:53
2
Политика

Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность Китая

Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
Известия 18:18
6
Армия и оружие

ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море

В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай».
РБК 11:55
1,6K
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
197
Культура

Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС вчера в 10:51
78
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
9
Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
1,1K
Политика

В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
21
Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
45
Общество

В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

Ранее масочный режим ввела Москва. Он начнет действовать с 12 мая.
Коммерсантъ 14:08
1,1K
Шоу-бизнес

Возлюбленный Бузовой Манукян покрасил на спор волосы в рыжий цвет

Недавно блогер Давид Манукян, который является возлюбленным поющей ведущей Ольги Бузовой, на спор покрасил волосы в рыжий цвет.
Дни24 04:26
2
Политика

Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru 17:45
Общество

В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»

Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва вчера в 11:57
542
Авто

Названы авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года

Ушли или потеряли комплектации: Кроссовер Haval H6 вскоре покинет российский рынок — представительство бренда уже снизило цены на эту модель и, по сути, начало ее финальную распродажу.
Тарантас Ньюс 05 мая в 07:33
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
112
Происшествия

Создателю «Омбудсмена полиции» предъявили обвинение в вымогательстве

Вести.Ru 15:47
436
Авто

Компания Nissan презентовала седан Sunny

На днях представители компании Nissan вывели на рынок Ближнего Востока новый четырехдверный седан Sunny.
Anonsens 00:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное