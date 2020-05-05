Энергетика
KM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов
В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвы05 мая в 19:05
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