Энергетика

KM.ruKM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов

В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Нефть Brent держится выше $30 за баррель

REGNUM11:20

Стоимость нефти Brent выросла на 7,1%

ТАСС08:21

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости05 мая в 17:55

Новости кризиса 6 мая: россиянам не раздадут деньги, мировая экономика восстанавливается

URA.Ruвчера в 00:00

Цена на нефть Brent перевалила за $31

News.ruвчера в 03:50

Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель

Газета.Ru05 мая в 21:54

Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

РБКвчера в 09:07
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Комментарии

Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,3K
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
103
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
75
Общество

Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
3,5K
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
21
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
679
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
244
Общество

Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина

В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
10
Культура

Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»

Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:19
5
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
4,7K
Футбол

Шевченко о сэйвах Дудека в финале ЛЧ: «До сих пор не могу смотреть, отворачиваюсь и выбрасываю телефон»

До сих пор не могу смотреть этот момент, отворачиваюсь, выбрасываю телефон, не могу.
Sports.ru 11:59
Футбол

Бундеслига будет возобновлена 16 мая

Планируется, что последний тур Бундеслиги будет сыгран 27 июня. Игры 26-го тура пройдут 16–18 мая.
Sports.ru 07:25
Происшествия

В МСЧ «Нефтяник» в Тюмени выявили новый очаг коронавирусной инфекции

В МСЧ «Нефтяник» выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией: 55 человек (23 сотрудника и 32 пациента), сообщает Оперативный штаб по Тюменской области по профилактике коронавируса.
Вслух.Ру 11:46
5
Авто

Как купить автомобиль по онлайн-объявлению и не попасть на деньги

Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие элементарные правила нужно соблюдать, чтобы при выборе машины с пробегом по объявлению не попасть на мошенников и не потерять свои кровные.
АвтоВзгляд 01:18
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
117
Общество

Предприятиям грозят крупные штрафы за отсутствие масок у сотрудников

Данчиков подчеркнул, что за повторное нарушение работодателю грозит штраф до 1 миллиона рублей.
ТВ Центр 13:10
Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
354
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

РИА Новости 10:36
128
Общество

Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть

Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
108
Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
6
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,5K
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
417
Здоровье

Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19

Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру 09:19
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
4,7K
Общество

Генпрокуратура назвала фейком видео о «чипировании населения»

В Генпрокуратуре назвали недостоверными видеоролики о создании коронавируса для "чипирования населения".
Деловое.ТВ вчера в 05:31
1,1K
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий

Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
6
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru вчера в 15:44
3,2K
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
1K
Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
64
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН 10:19
4
Как работают Яндекс.Новости?
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