Энергетика
KM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов
В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Комментарии
Общество
Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ
Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
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Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
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Первым чернокожим Бэтменом может стать Дэниэл Калуя
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Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
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Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
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В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 51 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 956.
RT на русском 14:50
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
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Повзрослевшая дочь Владимира Политова из «На-На» восхитила своей красотой
Многие поклонники Владимира Политова отмечают, что с каждым годом его взрослеющая дочь становится все больше похожей на отца, перенимая от него харизму и красоту.
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На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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Бурков назвал возможные даты проведения парада Победы в Омске
По словам главы, после восстановления эпидемиологический обстановки в регионе проведут все мероприятия, посвященные 75-летию победы в ВОВ.
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Компания Nissan готовится к уходу с рынка Европы
Как пишет агентство Reuters, компания Nissan покинет европейский рынок, чтобы сосредоточиться на ключевых для нее рынках США, Японии и Китая.
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Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
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Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
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Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ 04:04
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В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM вчера в 00:27
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В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
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Solo: «Топ-1 СНГ – бесполезный ярлык в нынешних реалиях»
Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в Открытом письме на Sports.ru рассказал о состоянии команды.
Cyber.sports.ru 16:10
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Инспектор ДПС Смидовичского района ЕАО осуждён за взяточничество
УФСБ России по ЕАО выявило факты получения в 2018 – 2019 годах старшим инспектором ДПС отделения ГИБДД ОМВД России по Смидовичскому району денежных средств от генерального директора коммерческой фирмы за содействие в транспортировке крупногабаритных грузов без наличия установленных разрешительных документов на их перевозку, сообщает пресс-служба ведомства.
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Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
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Онищенко заявил, что коронавирус «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил в эфире НСН о том, что коронавирус уже «выдыхается».
Общественное телевидение России 01:19
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
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Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк перестал принимать карты с истекшим сроком действия несмотря на рекомендацию Центробанка.
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В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом
Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка в Кемеровской области, заявил о заражении врачей COVID-19.
Регион online 06:31