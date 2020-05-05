Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.

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