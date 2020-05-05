Энергетика
ВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
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Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
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Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
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"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
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