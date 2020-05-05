Энергетика

KM.ruKM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов

В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

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