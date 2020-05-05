Энергетика
KM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов
В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Комментарии
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
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Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
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В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом
Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии.
ТАСС 12:12
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
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Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
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Политика
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев.
Взгляд.ру 21:04
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
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Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
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Кино
Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания 02:19
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
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Где в Кузбассе выявили заболевших с коронавирусом за сутки
ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области за всё время выявили 204 человека с подтверждённым коронавирусом.
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Культура
Создатели комедии «Билл и Тед» предложили фанатам стать частью фильма
Фанаты приключений рокеров-раздолбаев могут увидеть себя на экране в комедии «Билл и Тед».
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Фергюсон уверен в своей победе на UFC 249
Спорт-Экспресс 05 мая в 19:33
Политика
Власти США опубликовали 57 документов о вмешательстве РФ в выборы
На сайте Спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США 7 мая были размещены 57 стенограмм и сопроводительных документов, содержащих показания свидетелей о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2016 году.
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Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
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ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите
В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
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Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.
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Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
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В Поронайске снова пытаются построить пункт связи с космосом
Дирекция космодрома "Восточный" решила предпринять четвертую попытку запустить строительство трассового измерительного пункта "Сахалин" в Поронайске.
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Гражданин США признался в попытке похитить Николаса Мадуро
Ранее на этой неделе Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу – два гражданина США.
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Копенгаген подтвердил, что готов провести Евро-2020
Пресс-служба Датского футбольного союза подтвердила, что Копенгаген готов провести игры Евро-2020 в 2021 году.
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Режим изоляции в Подмосковье продлили до 31 мая
В Подмосковье режим изоляции в связи с распространением коронавируса был введен 26 марта.
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Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
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Названы авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года
Ушли или потеряли комплектации: Кроссовер Haval H6 вскоре покинет российский рынок — представительство бренда уже снизило цены на эту модель и, по сути, начало ее финальную распродажу.
Тарантас Ньюс 05 мая в 07:33
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Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11