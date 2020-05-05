Энергетика

KM.ruKM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов

В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

URA.Ruвчера в 12:00

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30

News.ruвчера в 08:49

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

РБКвчера в 11:52

Цена нефти Brent упала ниже $29

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Цена на нефть Brent упала ниже $29

Известиявчера в 12:02

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Газета.Ruвчера в 12:38

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
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В Москве впервые снизилось число госпитализаций с коронавирусом

За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией.
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Происшествия

МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве

Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
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Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане снятия ограничений

В ходе мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что для начала выхода из режима самоизоляции есть ряд необходимых условий.
Бизнес-газета 05 мая в 11:31
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Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

Власти Москвы назвали размер штрафа за нахождение на улице без маски

Ранее Собянин объявил о введении в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
Ведомости 06:52
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Политика

Путин: после спада эпидемии потребуется анализ санитарных мер на транспорте

"Очевидно, что после спада эпидемии с учётом наработанного опыта потребуется серьёзный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта в режиме видеоконференции.
Интерфакс 07:51
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
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Футбол

Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»

Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 07:35
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
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Общество

Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева

Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
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Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет

На кадре знаменитость стоит прислонившись к стене в пышном платье. В комментарии Агата Муцениеце просто написала: "Мне тут 19 лет".
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Собянин призвал москвичей не ходить на салют 9 мая

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Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
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Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu).
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

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На стройке в Калининграде рабочего насмерть завалило кирпичами

Российская газета 06:52
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Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
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Здоровье

81 человек за сутки заболел коронавирусом в Ростовской области

На 6 мая в Ростовской области COVID-19 официально подтвержден у 1434 человек, из них 168 человек выздоровели, 12 — скончались.
Kursk.com вчера в 05:48
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Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

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Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
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Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов

Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
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Общество

Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая

Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Космос

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
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Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы

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