Энергетика
KM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов
В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Хоккей
«Подбегаю к скамейке „Рейнджерс“ меняться – вся команда стоит у бортика стеной и меня не пускает». Алексей Ковалев вышел в прямой эфир
Вчера Алексей Ковалев выходил в прямой эфир инстаграм-канала «Хоккей в курсе», который создал и ведет экс-форвард СКА, «Витязя» и «Адмирала» Антон Королев.
Sports.ru 05 мая в 12:19
Здоровье
Новый госпиталь построят в Нижнем Новгороде за месяц
Напомним, один госпиталь для пациентов с коронавирусом уже был построен в Нижнем Новгороде в апреле.
Гипер НН 05:57
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
Здоровье
В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники
Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в Москве.
RT на русском 06:19
Политика
Путин призвал «не перегибать палку» с профилактическими мерами
Глава государства отметил, что после спада эпидемии необходимо провести серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте.
ФАН 08:12
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В России могут отменить пенсионную реформу
По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан.
Цензуры.Нет 06:51
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать
В сложившейся ситуации, как пишет eg.ru, королева Елизавета II запретила Миддлтон рожать четвертого ребенка.
ТВ Центр 07:48
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Происшествия
МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве
Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Политика
Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Транспорт
Минтранс: пассажиропоток на всех видах транспорта в РФ упал на 70-95%
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле упал на 70-95%.
РЕН ТВ 08:04
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Космос
Таинственному исчезновению Луны в 1110 году предложено объяснение
Международная команда ученых во главе с палеоклиматологом Себастьеном Гийе из Женевского университета (Швейцария) изучила древние вулканические отложения и сняла с вулкана Гекла ответственность за таинственное исчезновение Луны, описанное около 1110 года нашей эры многочисленными очевидцами.
Российская газета 07:29