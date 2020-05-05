Энергетика

KM.ruKM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов

В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Нефть Brent держится выше $30 за баррель

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Цены на нефть не смогли закрепиться выше 30 долларов за баррель

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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

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Цена нефти Brent поднялась выше $32

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Lenta.ru05 мая в 14:50

Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

РБКвчера в 09:07
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь05 мая в 03:42
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Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила наличие картельных соглашений на рынке лимонов и сахара, сообщает «Интерфакс».
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Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом

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Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
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Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
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Переболевший коронавирусом рассказал о странных ощущениях от ИВЛ

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В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой

Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.
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Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
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В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок

В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
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Замглавы Минобороны назвал сроки принятия на вооружение «Циркона»

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Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»

Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
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Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
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Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.
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Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
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ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море

В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай».
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Коронавирус: в Хакасии выздоровели 12 пациентов

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