Энергетика
Говорит МоскваЦена нефти марки Brent поднялась выше 29 долларов
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Комментарии
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Ограничения в Москве продлятся до 31 мая, сообщил Сергей Собянин на персональном сайте.
Москва 24 09:27
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова сильно поправилась на карантине
Экспресс газета 02:19
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Lenta.ru 16:40
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel 09:48
Кино
В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»
Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM 16:40
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Космос
Обнаружена новая гигантская планета Kepler-88 d
Обнаруженная новая планета находится в системе Kepler-88, удаленной от Земли на 1243 световых лет Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d, масса которой в три раза больше массы Юпитера.
Курьер. Среда. Бердск 04:37
Наука
Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме
Китайские ученые создали прототип двигателя, который работает на воздушной плазме — ионизированном газе, который существует в природных условиях на поверхности.
Новые Ведомости 04:03
Киберспорт
Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Cyber.sports.ru 11:33
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
Футбол
Переходы Шевченко в «Челси» и Реброва в «Тоттенхэм» попали в топ худших трансферов АПЛ
В топ-50 худших трансферов попал также переход украинца Сергея Реброва из киевского «Динамо» в «Тоттенхэм» в 2000 году.
Metaratings вчера в 13:35
Футбол
СМИ сообщили, какую зарплату «Зенит» предлагал Сергею Семаку
По данным источника, питерцы предложили Семаку контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 14:57
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Авто
Nissan готовится к уходу с европейского рынка
Nissan готовится огласить новую трехлетнюю стратегию 28 мая, рассказал изданию собеседник, знакомый с планами компании.
Motor 05 мая в 06:31
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
Кино
Нив Кэмпбелл намекнула на возвращение к роли Сидни в хорроре «Крик 5»
Кэмпбелл рассказала, как непросто ей было согласиться вернуться во франшизу после смерти режиссера первых четырех фильмов Уэса Крейвена.
Киноафиша России 05:45
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3
Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Космос
На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров
Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
OAnews вчера в 04:40
Общество
Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина
В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
Наука
Глобальное потепление сделало арктических пауков каннибалами
Авторы обеспокоены тем, что изменения в популяциях пауков-волков могут оказывать каскадное воздействие на экосистему, уменьшая хищничество на более низких трофических уровнях и влияя на ключевые природные процессы, такие как разложение и круговорот питательных веществ, включая выброс углекислого газа.
Популярная механика 10:47
Политика
Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
Кино
В новой части Бэтмена впервые сыграет афроамериканец
Газета Кемерова 15:32
Здоровье
Европейский суд обязал власти выдать лекарство ставропольской девочке
Европейский суд по правам человека шестого мая обязал власти России срочно обеспечить жизненно необходимым лекарством шестимесячную жительницу Ставрополья, сообщили STAV.AIF.RU в правозащитной общественной организации «Правовая инициатива».
Аргументы и Факты - Ставрополь 13:48
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Наука
В США создали антистрессовую музыку для кошек
Planet Today 03:04
Авто
«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»
Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня вчера в 01:06