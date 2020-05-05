Энергетика
KM.ruЦена нефти Brent поднялась выше 30 долларов
В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года. Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Комментарии
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия 14:44
Космос
Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты
Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:53
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение.
РБК 22:31
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru 22:59
Политика
Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
Слово и Дело 08:06
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
Наука
Ученые смогли расширить познания о доколумбовой эпохе Перу
ИА Красная Весна 13:44
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.
РЕН ТВ 15:04
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру вчера в 12:39
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет произведут в июле
В рамках антикризисных мер Госсобрание Якутии приняло закон, инициированный Главой республики Айсеном Николаевым, о выплате ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно.
Якутия Daily 21:47
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 19 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 21:40
Экономика
ФАС не исключает картельного сговора на рынке лимонов и сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила наличие картельных соглашений на рынке лимонов и сахара, сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России 14:42
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru 12:15
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58