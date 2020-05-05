Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель

Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвы19:05

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАСС17:54

Впервые с 14 апреля цена нефти марки Brent превысила $32 за баррель

Известия18:27

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости17:55

Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

Московский Комсомолец09:56

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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Скончался автор хитов «Ласкового мая» Владимир Бойко

«3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», а с 1989 года – музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко», – написал Андрей Разин.
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49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось

Специалисты отмечают, что количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии, растёт.
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Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро.
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В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

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В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

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Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
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В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом

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В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
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Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

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МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

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Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
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Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
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Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
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Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома

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Американский боец UFC Тони Фергюсон выразил мнение, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор должны завершить карьеру, передает ТАСС.
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Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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На Сахалине ужесточили масочный режим

По данным регионального оперштаба, на Сахалине официально подтверждён 31 случай заболевания коронавирусом, 19 человек выздоровели, 12 пациентов проходят лечение.
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Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
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