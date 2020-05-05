Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель

Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости17:55

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАСС17:54

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

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Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

Московский Комсомолец09:56

Впервые с 14 апреля цена нефти марки Brent превысила $32 за баррель

Известия18:27
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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Комментарии

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Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
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