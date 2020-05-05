Энергетика
РИА НовостиЦена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель
Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Финансы
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Футбол
Мамаев: «Не собираемся с Кокориным держаться друг от друга подальше»
Евро-футбол.ру 14:43
Здоровье
В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Севастопольская газета 03:28
Финансы
Минфин планирует пересмотреть цену отсечения в бюджетном правиле
Минфин РФ видит необходимость в пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле, в нынешней ситуации она слишком высока, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
РИА Новости 18:48
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Происшествия
Охотник пропал в Макаровском районе
4 мая в Макаровском районе пропал охотник. Как стало известно astv.ru, четверо сахалинцев на лодке плыли по реке Пугачевке.
АСТВ 19:48
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме
По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия 19:16
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:37
Армия и оружие
Sohu: строящийся российский авианосец «Москва» станет морским царем
Эксперты китайского издания «Sohu» считают, что после ввода в эксплуатацию нового российского атомного авианосца «Москва» он сможет бросить вызов американскому флоту.
Военное дело вчера в 03:38
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
Здоровье
Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей
Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм – в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.
РИА Новости 18:20
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Политика
США собрались добывать ресурсы на Луне
В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Киберспорт
Мария Гунина: «Максимально близко к спортивному трэш-току был Lil»
Менеджер Alliance Мария Гунина и медиадиректор Team Empire Кирилл Хайруллинв в подкасте обсудили киберспортивный трэш-ток и вторые составы современных клубов.
Dota2.ru 15:14
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
Здоровье
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Футбол
«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане
Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru 18:53
Авто
Компания Alpina доработала дизельную BMW 3-Series
Дизельные BMW M340 от Alpina получили название D3 S. Турбомотор объемом 3,0 литра теперь выдает на 15 л.с. больше и производительность достигает отметки в 355 л.с. Автомобиль теперь комплектуется ременным стартер-генератором, что также сказалось на мощности в сторону увеличения.
SpeedMe 14:59
Шоу-бизнес
Новый сезон «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным»
Bimru.ru вчера в 05:15
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском 16:04
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 09:46
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04