Энергетика
РИА НовостиЦена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель
Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Финансы
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России на уровне 4% ВВП
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП.
РБК 20:09
Здоровье
В Бразилии зафиксировали рекордный суточный прирост жертв COVID-19
Число погибших от коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 600 (или 8%) - до 7921 человека, сообщил Минздрав страны.
РИА Новости 19:29
Общество
Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe
ToDay News Ufa вчера в 10:57
Кино
Генри Кавилла представили в образе ситха из «Звездных Войн»
Художник под ником bosslogic из Австралии с некоторым запозданием поздравил своих подписчиков с Днем "Звездных войн" (4 мая) и Генри Кавилла с днем рождения (5 мая).
Российская газета 11:22
Автоспорт
В Ferrari сделали Феттелю второе предложение
F1news.ru 03:54
Наука
Sohu (Китай): разгадка источника нового коронавируса уже близка? Ученые из Китая и США объединили свои усилия и уточнили направление исследований (Sohu)
Согласно сообщению британской газеты «The Financial Times», опубликованному 27 апреля, ученые из Китая и США начали совместно работать над поиском источника нового коронавируса и уточнили направление исследований.
ИноСМИ 20:00
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Общество
Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
Политика
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
Космос
Кировчане смогут весь май наблюдать в небе МКС
Свойкировский.рф вчера в 03:47
Общество
Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
Neva.Today 01:58
Экономика
Правительство выделило 2 млрд рублей регионам на поддержку МСП
Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на оказание неотложных мер поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса.
Rambler News Service вчера в 07:42
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском 16:04
Гаджеты
AMD вспомнила о владельцах Radeon RX 5600 XT. Компания призывает обновить BIOS, чтобы получить прибавку к производительности
AMD у себя на сайте опубликовала призыв убедиться в том, что «ваша Radeon RX 5600 XT имеет свежее обновление от производителя».
iXBT.com 03:46
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Политика
Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском 14:40
Здоровье
Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
Владивосток-Новости 03 мая в 20:36
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
Кино
Первый канал покажет военную драму о битве на Курской дуге
6 мая на Первом канале стартует сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге.
Inc-news.ru 16:10
Политика
ВОЗ назвала спекуляциями заявления США о происхождении коронавируса
Заявления со стороны властей США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными, США не предоставили никаких доказательств этого утверждения, заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.
Взгляд.ру 02:07
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
Футбол
Мамаев: «Не собираемся с Кокориным держаться друг от друга подальше»
Евро-футбол.ру 14:43
Футбол
Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером
Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.
Чемпионат 09:56
Здоровье
Открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса
ForPost вчера в 06:57
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43