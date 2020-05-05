Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель

Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать250

Подробнее о событии

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости17:55

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАСС17:54

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвы19:05

Впервые с 14 апреля цена нефти марки Brent превысила $32 за баррель

Известия18:27

Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

Московский Комсомолец09:56

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:14, Ашберн

Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:14, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
480
Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости 12:57
1
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
656
Финансы

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России на уровне 4% ВВП

Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП.
РБК 20:09
4
Здоровье

В Бразилии зафиксировали рекордный суточный прирост жертв COVID-19

Число погибших от коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 600 (или 8%) - до 7921 человека, сообщил Минздрав страны.
РИА Новости 19:29
Общество

Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe

ToDay News Ufa вчера в 10:57
164
Кино

Генри Кавилла представили в образе ситха из «Звездных Войн»

Художник под ником bosslogic из Австралии с некоторым запозданием поздравил своих подписчиков с Днем "Звездных войн" (4 мая) и Генри Кавилла с днем рождения (5 мая).
Российская газета 11:22
Автоспорт

В Ferrari сделали Феттелю второе предложение

F1news.ru 03:54
1
Наука

Sohu (Китай): разгадка источника нового коронавируса уже близка? Ученые из Китая и США объединили свои усилия и уточнили направление исследований (Sohu)

Согласно сообщению британской газеты «The Financial Times», опубликованному 27 апреля, ученые из Китая и США начали совместно работать над поиском источника нового коронавируса и уточнили направление исследований.
ИноСМИ 20:00
Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
24
Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
155
Общество

Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
9
Политика

Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
171
Космос

Кировчане смогут весь май наблюдать в небе МКС

Свойкировский.рф вчера в 03:47
1
Общество

Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
Neva.Today 01:58
32
Экономика

Правительство выделило 2 млрд рублей регионам на поддержку МСП

Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на оказание неотложных мер поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса.
Rambler News Service вчера в 07:42
173
Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском 16:04
31
Гаджеты

AMD вспомнила о владельцах Radeon RX 5600 XT. Компания призывает обновить BIOS, чтобы получить прибавку к производительности

AMD у себя на сайте опубликовала призыв убедиться в том, что «ваша Radeon RX 5600 XT имеет свежее обновление от производителя».
iXBT.com 03:46
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
417
Политика

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском 14:40
1,8K
Здоровье

Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
Владивосток-Новости 03 мая в 20:36
35
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
501
Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
1
Кино

Первый канал покажет военную драму о битве на Курской дуге

6 мая на Первом канале стартует сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге.
Inc-news.ru 16:10
1
Политика

ВОЗ назвала спекуляциями заявления США о происхождении коронавируса

Заявления со стороны властей США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными, США не предоставили никаких доказательств этого утверждения, заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.
Взгляд.ру 02:07
249
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
229
Футбол

Мамаев: «Не собираемся с Кокориным держаться друг от друга подальше»

Евро-футбол.ру 14:43
Футбол

Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером

Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.
Чемпионат 09:56
Здоровье

Открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса

ForPost вчера в 06:57
302
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
66
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное