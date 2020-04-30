Энергетика
ИзвестияЦена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:22 мск среды, 29 апреля, на лондонской бирже ICE. Однако уже в 16:25 баррель этой нефти торговался на уровне $22,81.
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РИА Новости 15:43
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Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
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