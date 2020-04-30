Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:22 мск среды, 29 апреля, на лондонской бирже ICE. Однако уже в 16:25 баррель этой нефти торговался на уровне $22,81.
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Стоимость нефти марки Brent приблизилась к отметке в $26 за баррель

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Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
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Какие перемены ждут россиян в мае

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Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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В Самарской области введут обязательный масочный режим с 1 мая

Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
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Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Известия 10:18
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Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
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Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
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Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
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Песков не исключил оказания прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможного оказания прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
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Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники

Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
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Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
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