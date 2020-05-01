Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:29 МСК поднялась на 1,51% и составила $26,84 за баррель, что на $0,4 выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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