Энергетика
Говорит МоскваЦена нефти марки Brent поднялась выше 29 долларов
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Комментарии
Общество
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
Напомним, что, по официальным данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 13:58
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Происшествия
В Воронеже в жилом доме обрушился балкон
По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
ТАСС 06:44
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом.
Известия 14:44
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Экономика
В России может закрыться до половины магазинов одежды
Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться.
REGNUM 05:31
Общество
Власти заявили о неготовности Петербурга к снятию ограничений
На первом этапе россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, на втором будут отменены ограничения на прогулки, а также начнут работать образовательные учреждения и торговые точки, но с ограничением по числу посетителей.
Известия 13:32
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов.
Газета.Ru 13:59
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Политика
Помпео предрек Китаю судьбу СССР из-за отказа от прозападной политики
Госсекретарь предрек Пекину печальную судьбу в случае его отказа от прозападной политики.
Lenta.ru 13:49
Общество
12 мая масочный режим введут в Воронежской области
Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Футбол
РФС планирует доиграть сезон РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru 10:15
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей
Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru 09:36
Единоборства
Джастин Гэйтжи дал прогноз на бой с Тони Фергюсоном
Претендент на временный чемпионский титул UFC в легком весе, Джастин Гэйтжи, не переживает из-за того, что Тони Фергюсон считает его одномерным бойцом, и готов в полной мере проявить свое сильнейшее качество в предстоящем поединке.
FightTime.ru 03:02
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
Космос
Создание спутника «Ангосат-2» перешло к разработчику «Глонассов»
Спутник связи «Ангосат-1» позже был признан неработоспособным, Роскосмос предложил изготовить спутник «Ангосат-2», который по своим техническим возможностям будет превосходить потерянный первый спутник.
Взгляд.ру 11:18
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58