Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель
В целом, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $29,9-30,5 за баррель. Напомним, что еще в середине февраля нефть в среднем стоила $58 и $53 за марки Brent и WTI соответственно.
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Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
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Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.
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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Экономика
В США начался полномасштабный финансовый кризис
В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
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Финансы
Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта.
Происшествия
В Воронежской области зарегистрирован коронавирус
В Воронежской области зарегистрированы первые 2 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили на Роспотребнадзора.
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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»
Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.
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Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
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