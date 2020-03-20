Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель

В целом, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $29,9-30,5 за баррель. Напомним, что еще в середине февраля нефть в среднем стоила $58 и $53 за марки Brent и WTI соответственно.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Цены нефти ринулись вверх, превысив $30

ПРАЙМ03:08

Цена нефти Brent превысила $29

Коммерсантъ01:04

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

ТАСС03:19

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Интерфакс01:31

Цена нефти Brent растёт более чем на 3%

RT на русском01:04

Цена нефти Brent выросла на 3%

Известия01:21

Цена на нефть частично отыграла падение

Эхо Москвывчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:57, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Политика

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Коммерсантъ вчера в 14:59
Происшествия

Под Ростовом сгорели павильоны на оптовом рынке «Атлант»

На расположенном около Ростова-на-Дону оптовом рынке "Аталант", насчитывающем 3 500 магазинов, в ночь на пятницу произошел пожар.
Российская газета 01:23
Общество

Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.
RT на русском 03:19
Экономика

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
РБК вчера в 21:59
Общество

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом.
РБК 02:37
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Спорт

Олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию

Специальный лайнер с огнем на борту приземлился на военной базе Мацусима.
Эхо Москвы вчера в 22:11
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Общество

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Lenta.ru 03:37
Происшествия

Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.
REGNUM 03:35
Гаджеты

Microsoft представила DirectX 12 Ultimate: DXR, VRS и прочие новшества для ПК и будущей Xbox

3DNews вчера в 16:51
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

REGNUM 02:45
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Финансы

Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта.
Интерфакс 03:22
Происшествия

В Воронежской области зарегистрирован коронавирус

В Воронежской области зарегистрированы первые 2 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили на Роспотребнадзора.
De Facto вчера в 09:16
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском вчера в 16:50
Хоккей

Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»

Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.
ГЛАС.RU вчера в 06:32
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Автоспорт

Гран-при Монако в сезоне-2020 не состоится

Матч ТВ вчера в 14:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное