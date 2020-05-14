Энергетика
Аргументы и ФактыЦена на нефть марки Brent превысила $32
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 2,15% и достигала отметки $32,13 за баррель. Такой рост наблюдается впервые с 6 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает РБК.
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