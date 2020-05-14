Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена на нефть марки Brent превысила $32

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 2,15% и достигала отметки $32,13 за баррель. Такой рост наблюдается впервые с 6 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает РБК.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Цена нефти Brent превысила $32 впервые с 6 мая

ТАСС02:09

Нефть марки WTI за неделю подорожала на 13%

Московский Комсомолец01:48

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:19

Новости кризиса 15 мая: из ФНБ потратили уже 450 млрд, каждая третья компания в России обанкротится

URA.Ru00:00

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру01:42

Фьючерсы на нефть слегка подорожали

ИА Красная Весна02:56

Brent на Лондонской бирже выросла более чем на 5%

Газета.Ruвчера в 12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 04:14, Ашберн

Комментарии

Технологии

Мошенники придумывают новые схемы снятия денег с банковских карт

Дальше схема простая: рассказывая о якобы попытке взлома счета или странном списании средств, просят назвать либо данные карты, либо продиктовать код из смс.
Навигатор 01:10
15
Шоу-бизнес

Наплевал на сестру: сын прибрал к рукам все наследство Ирины Цывиной

У Ирины Цывиной остались двое взрослых детей – сын Евгений и дочь Зинаида.
Дни.ру 03:09
Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
79
Космос

Японский зонд подтвердил теорию российского физика об образовании Луны

Загадка рождения Луны: как высадка на спутник породила гипотезу мегаимпакта Планеты Солнечной системы образовались относительно аналогичными путями — из протопланетного диска, подобные которому астрономы находят у других звезд и сегодня.
Naked Science 13 мая в 02:45
Общество

В России еще 10 598 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили ещё 10 598 случаев заражения коронавирусом нового типа (42,5% без клинических проявлений болезни), 4 696 человек поправились, 113 скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
ИжевскИнфо.РУ 03:45
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
699
Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

NewInform вчера в 05:32
86
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
126
Общество

Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
660
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

РБК вчера в 09:00
1,3K
Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Газета.Ru вчера в 21:17
632
Космос

Ученые выяснили, где могут жить инопланетяне

Пять лет назад исследователи заявили о пригодности эллиптических галактик для жизни инопланетян, поскольку там происходит меньше катастрофических смертоносных событий, чем в галактиках, подобных Млечному пути.
Территория новостей вчера в 02:19
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
Общество

Начальники двух управлений Генпрокуратуры ушли в отставку

Уволились два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.
Дождь 01:28
8
Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Lenta.ru 03:58
86
Здоровье

В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
86
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ

Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
293
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
86
Происшествия

Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску

В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
126
Хоккей

«Арену Омск» могут принести в жертву коронавирусу

Доцент, кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Ринат Хасанов высказал мнение, что «новая «Арена Омск» вообще не будет построена, а «Авангард» останется в Балашихе насовсем».
БК55 вчера в 21:38
1
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

REGNUM 02:01
186
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
1,3K
Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru вчера в 04:07
292
Армия и оружие

Черноморский флот получит более десятка новых кораблей

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ 13 мая в 09:59
10
Здоровье

Как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом

Зуд и шелушение являются более тревожными симптомами COVID-19, однако самым опасным признан некроз кожи.
Live24 вчера в 04:18
45
Происшествия

В Петербурге танк упал с трала на дорогу при перевозке

Танк упал с трала на проезжую часть при перевозке в Санкт-Петербурге в районе развязки Кольцевой автодороги (КАД) и Волхонского шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 03:58
Общество

ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса

Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
Газета.Ru вчера в 15:23
15
Общество

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
273
Общество

Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19

Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное