Коммерческие запасы в США за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 млн баррелей — до 531,5 млн баррелей. Однако, подчеркнули эксперты, наблюдаемая тенденция с ценами на нефть ограничена опасениями перед возможной второй волной пандемии коронавирусной инфекции.

Стоимость нефти Brent выросла до 29,37 доллара за баррель

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