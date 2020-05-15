Энергетика
News.ruСтоимость нефти Brent выросла до 29,37 доллара за баррель
Коммерческие запасы в США за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 млн баррелей — до 531,5 млн баррелей. Однако, подчеркнули эксперты, наблюдаемая тенденция с ценами на нефть ограничена опасениями перед возможной второй волной пандемии коронавирусной инфекции.
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Комментарии
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
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Украина ввела санкции против ряда российских музеев и университетов
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Известия 14:49
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Месси объяснил высказывание о неспособности «Барселоны» выиграть ЛЧ
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси разъяснил свое высказывание относительно того, что команда не сможет выиграть Лигу чемпионов, если не добьется прогресса в игре.
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Кьеллини рассказал о пристрастии Видаля к алкоголю
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о пристрастии полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля к алкоголю.
Евро-футбол.ру 13:48
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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 13 мая в 11:51
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Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей
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Российская газета 04:02
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Киноафиша России 08:35
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Ростовского маньяка-убийцу приговорили к пожизненному сроку
Дело ростовского маньяка-убийцы Давида Сарабашяна рассматривал Южный окружной военный суд. судья приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:11
Экономика
Акционеры «Россетей» прекратили полномочия главы ФСК Андрея Мурова
Акционеры компании «Россети» решили досрочно прекратить полномочия главы Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрея Мурова.
РБК 14:30
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Общество
Прокуратура не нашла нарушений в работе госпиталя в «Ленэкспо»
Проверка не выявила никаких нарушений в работе временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией, развёрнутого на территории «Ленэкспо».
Мегаполис онлайн 13:40
Политика
Путин возмутился «бюрократической канителью» вокруг выплат медикам
В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.
Российская газета 07:31
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor упал во время тренировочного полета в штате Флорида, сообщает издание USA Today со ссылкой на пресс-службу военной базы Eglin AFB.
РБК 14:15
Путешествия
В Турции назвали сроки возобновления авиасообщения с Россией
Авиасообщение между Турцией и Россией может возобновиться в конце этого лета.
Профиль 09:31
Общество
В российских школах задумали отменить общие перемены
Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
Спорт
WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов
В конце апреля WADA объявило о завершении расследований против 298 российских спортсменов.
РБК 14:29
Здоровье
Пульмонолог объяснила эффект «матового стекла»
Врач рассказала, что смертельные случаи от коронавируса были зафиксированы и среди людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.
Piter.tv 09:35
Общество
Туристов российского курорта заставят загорать в масках
Туристов, приезжающих в российский город Геленджик, заставят загорать в респираторных масках.
Lenta.ru 13:14
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В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Политика
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
"Медуза" провела расследование и теперь пишет о том, какая борьба велась за кулисами до того, как Путин сказал своё слово.
Царьград 11:46
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
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Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
Экономика
Более трети компаний России грозит банкротство
Согласно результатам исследования, более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами.
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Общество
Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж
Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
РБК 14:50
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Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
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Внедорожник Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально переименован в Lada.
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