Энергетика

REGNUMREGNUMНефть снова опустилась к $35 за баррель

Лондон, 20 мая 2020, 19:17 — REGNUM Нефть Brent снова опустилась к отметке $35 после кратковременного подъема выше отметки $36 за баррель в середине сессии 20 мая на Лондонской бирже.
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