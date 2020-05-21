Энергетика
Российская газетаЦены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США
Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились почти на пять миллионов баррелей. Для аналитиков это стало полной неожиданностью. Они прогнозировали рост, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Комментарии
Общество
В России предложили освободить многодетные семьи от налога на имущество
Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова выступила с инициативной об освобождении многодетных семей от налога на имущество за 2019 год.
Lenta.ru 01:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку
Чтобы поклонникам было интереснее смотреть ролик с Примадонной, Максим Галкин наложил на него песню Pretty woman из фильма «Красотка».
Uznayvse.ru вчера в 15:34
Технологии
Apple и Google придумали, как отслеживать контакты лиц с коронавирусом
Технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом, разработанную компаниями Apple и Google, начали использовать власти нескольких штатах США, 20 мая сообщает телекомпания CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 15:56
Здоровье
5 самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог
Пять самых опасных для сердца продуктов назвала известный кардиолог.
Evo-rus.com 02:05
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру вчера в 13:16
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 2 тыс
По данным ведомства, на утро четверга, 21 мая, в регионе подтвердили 2 тыс. 52 случая заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 02:14
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
Футбол
Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:22
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru вчера в 13:01
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Происшествия
В Бурятии усилили охрану обсерваторов после нападения на медработников
REGNUM вчера в 22:14
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru 19 мая в 05:23
Культура
Вышел трейлер заключительного сезона сериала «13 причин почему»
Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер финального, четвертого сезона драматического сериала «13 причин почему».
КиноПоиск 02:09
Происшествия
На Донбассе уничтожен командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба «Операции объединенных сил».
Rusvesna.su 01:27
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против Москвы в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
Футбол
Ветеран «Интера»: «На месте Мартинеса не переходил бы в „Барселону“, но трудно не задуматься при общении с Месси»
Ели бы Месси позвонил, было бы трудно не задуматься. Давайте скажем правду, в Испании он будет иметь меньше значения, чем в «Интере».
Матч ТВ вчера в 21:28
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Общество
Cтали известны сферы, в которых вырастет число вакансий «на удаленке»
Из-за ситуации с пандемией коронавируса в скором времени ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
Газета.Ru 01:33
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Lenta.ru вчера в 17:51
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию кроссовера Santa Fe.
Новые автомобили 19 мая в 12:37
Футбол
Игрок «Краснодара» Сулейманов в мае болел коронавирусом
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в мае переболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 15:54
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47