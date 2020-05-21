Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились почти на пять миллионов баррелей. Для аналитиков это стало полной неожиданностью. Они прогнозировали рост, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США

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