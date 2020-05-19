Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $36 за баррель
Цена нефти Brent увеличилась на 4,3%, достигнув $36,14 за баррель, пишет ТАСС. Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
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Комментарии
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Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
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Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
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Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
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Аналитики оценили влияние карантина на потребление мяса в России
Потребление сохранится на уровне 2019 года — 77 кг на человека в год по всем видам мяса, но потребители будут выбирать более дешевую продукцию.
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Дэвид Линч выпустит короткометражный фильм на своем ютьюб-канале.
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Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
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Мединский оценил сюжет немецкого телеканала о «советских оккупантах»
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Власти Чечни запретили любые передвижения по улицам с 23 по 26 мая. Ограничения связаны с празднованием Ураза-байрама.
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Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг
Минкомсвязи и Центробанк запустили сервис, который позволит россиянам через личный кабинет на едином портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации.
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Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
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Актриса Мария Кожевникова раскрыла свою версию появления коронавируса
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Российский газ в Турции перестал быть востребованным
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В России число выздоровевших за сутки превысило число заражённых
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ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
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Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео
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Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
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По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
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Одна из самых дорогих моделей Mercedes разбилась в аварии в Москве
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