Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $36 за баррель
Цена нефти Brent увеличилась на 4,3%, достигнув $36,14 за баррель, пишет ТАСС. Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
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Общество
На Украине продлили карантин до 22 июня
Кабинет министров Украины в среду, 20 мая, принял решение продлить карантин в стране до 22 июня, но с ослаблением некоторых ограничений.
Известия 08:25
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Экстремально похудевшая Нетребко показала стройные ноги в шортах
От былых пышных изгибов оперной дивы не осталось и следа. Фанатов восхитили стройные ноги Анны в коротких шортах.
7Дней.ру 16:30
Футбол
Лерой Сане стал ближе к переходу в «Баварию». Клуб уже предложил номер
Как сообщает Bild, «Бавария» продолжает переговоры с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Сане.
BetOn 03:09
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
Армия и оружие
Власти США одобрили продажу Тайваню 18 торпед MK-48 на сумму $180 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $180 млн.
ТАСС 20:19
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус Титаника
Из затонувшего судна планируют достать беспроводное радио, с которого подавался сигнал бедствия В США суд впервые в истории разрешил компании RMS Titanic, владельцу легендарного корабля, вскрыть его обшивку.
КМВ Новости 11:34
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт вчера в 04:36
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан вчера в 03:46
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Авто
Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны
В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Газета DAILY 17:47
ЖКХ
Губернатор требует отставки Сергея Гусева в суде
Губернатор направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий Сергея Гусева.
Сахалин.Инфо 20:58
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ 18:35
Общество
Количество заболевших в Приморье почти достигло 1500 человек
Всего с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье достигло 1495 человек.
Владивосток-Новости 20:16
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
Наука
Лечебное голодание совместно с витамином С эффективно подавляет рак
Лечебное голодание совместно с витамином С эффективно подавляет раковую опухоль.
Evo-rus.com 16:22
Здоровье
Мэр Краснодара пригрозил продлением карантина
Глава Краснодара Евгений Первышов 20 мая рассказал о планах по карантину. По его словам, все меньше горожан соблюдают его.
Блокнот Краснодар 09:02
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Экономика
В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз
Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21