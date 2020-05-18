Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $36 за баррель
Цена нефти Brent увеличилась на 4,3%, достигнув $36,14 за баррель, пишет ТАСС. Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
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В опросе приняли участие 25 агентов. Худшим был признан контракт Милана Лучича.
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Ирина Шейк рассказала в эфире Instagram-канала издания Vogue, что в Нью-Йорке, несмотря на распространение коронавирусной пандемии, не запрещены прогулки по городу.
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Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone и iPad
Обновление для своих смартфонов iPhone и планшетов iPad, позволяющее облегчить работу нескольких функций в условиях пандемии коронавирусной инфекции, выпустила компания Apple 20 мая.
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