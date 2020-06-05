Энергетика

News.ruNews.ruЦена нефти Brent превысила $40 за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03.44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

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Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта

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Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта

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Цена Brent превысила $42 за баррель

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Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

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Цена нефти «Brent» превысила $42 впервые после развала ОПЕК+

ГЛАС.RU09:25

Цена на Brent превысила 40 долларов впервые с 6 марта

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Эхономика: Все заняты составлением планов и прогнозов по восстановлению экономики

Эхо Москвы05:12
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03 июня в 03:25
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

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Происшествия

Суд не стал арестовывать замглавы компании "НРК-Р.О.С.Т." Недельского

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РИА Новости 10:05
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Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус

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Общество

Швеция пожалела об отсутствии жёсткого карантина

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что тактика, которая предполагала отсутствие суровых ограничений и карантина, оказалась неэффективной в борьбе с пандемией коронавируса.
Наша версия 03 июня в 10:32
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
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Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru вчера в 05:30
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Шоу-бизнес

Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной

Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.
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Политика

Польша завершила первый этап строительства канала в обход России

Evo-rus.com 08:49
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Армия и оружие

Силы правительства Ливии отбили Триполи у «наемников» Хафтара

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Общество

С 22 июня в Омской области заработают все детские сады

На состоявшемся сегодня, 5 июня, заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом власти Омской области приняли решение продолжить курс на ослабление ограничений.
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
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Здоровье

В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник

Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
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Авто

ГАЗ планирует выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Как сообщало ранее Delovoe.tv, ГАЗ запатентовал новую линейку "ГАЗель NN".
Деловое.ТВ 05:59
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Общество

В России создают снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км

Снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности 7 км, создаётся в России.
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Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
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Космос

«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

Ранее сообщалось, что потенциально опасный астероид под номером 163348 (2002 NN4) размером от 250 до 570 метров пройдет на минимальном расстоянии от Земли 6 июня в 6.20 по московскому времени.
РИА Новости 08:46
Происшествия

В Челнах дядя дважды изнасиловал племянницу-инвалида

В 2018 году в Челнах родной дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу, являющуюся инвалидом.
АиФ Казань 07:10
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Ситуация, сложившаяся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, может привести к социально-политическим потрясениям в стране — так считают более половины россиян, опрошенных независимыми социологами из «Группы Белановского».
Коммерсантъ 04:10
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Футбол

Стали известны ориентировочные сроки трансферного окна в России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился информацией о том, что происходило на собрании российской Премьер-лиги.
ProstoProSport 09:22
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru вчера в 01:26
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Происшествия

СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России

Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.
Коммерсантъ вчера в 12:34
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Общество

Суд отправил брянского блогера Коломейцева в колонию

Суд вынес решение по делу Коломейцева. Он будет отбывать срок в колонии поселения. Вынесен приговор в отношении Александра Коломейцева.
Труд (Клинцовский район) 10:00
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Политика

Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола

Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
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